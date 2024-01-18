لاعب غينيا الاستوائية يسجل أول هاتريك في كأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز منتخب غينيا الاستوائية على نظيره غينيا بيساو بنتيجة 4-2، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وسجل إيميليو إنسوي لاعب منتخب غينيا الاستوائية ثلاث أهداف "هاتريك" في مرمى، كأول لاعب في النسخة الحالية لكأس الأمم يسجل هذا العدد من الأهداف.

وبهذا الفوز رفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى مؤقتا، وفي انتظار مباراة كوت ديفوار ضد نيجيريا.

وتضم المجموعة الأولى بكأس الأمم كل من، غينيا الاستوائية ومنتخب كوت ديفوار وغينيا بيساو ونيجيريا.

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