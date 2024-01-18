"يلعب بالدرجة الثالثة الإسباني".. من هو أول لاعب يسجل هاتريك في كأس الأمم 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز منتخب غينيا الاستوائية على نظيره غينيا بيساو بنتيجة 4-2، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وسجل إيميليو إنسوي لاعب منتخب غينيا الاستوائية "هاتريك" في مرمى غينيا بيساو، كأول لاعب في النسخة الحالية لكأس الأمم يسجل هذا العدد من الأهداف.

وسبق ولعب المهاجم صاحب الـ 34 عاما، إيميليو إنسوي في أندية، ريال مايوركا وريال سوسيداد الإسباني بالإضافة إلى ميدلزبره الإنجليزي.

بجانب فريق برمنجهام سيتي الإنجليزي وأبويل القبرصي، ويلعب الآن في نادي إنتر سيتي بالدرجة الثالثة الإسباني. وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

وبهذا الفوز رفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى مؤقتا، وفي انتظار مباراة كوت ديفوار ضد نيجيريا.

وتضم المجموعة الأولى بكأس الأمم، غينيا الاستوائية ومنتخب كوت ديفوار وغينيا بيساو ونيجيريا.

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