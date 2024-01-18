الزمالك يعلن حل أزمة القيد رسميًا.. ما التفاصيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حل أزمة القيد رسميًا.

وجاء ذلك بعد التوصل لاتفاق بموجبه يتم إنهاء كافة الأمور الخاصة بهذا الملف بشكل نهائي، لإبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا، جاء فيه، أنه بعد مفاوضات استغرقت وقتًا طويلًا، توصل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تم تسوية جميع القضايا التي تسببت في إيقاف القيد في فريق كرة القدم، إذ وصلت إلى 14 قضية.

وتم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف، سواء، غرامات أو مستحقات متأخرة، أو مطالبات أخرى.

وينتظر الزمالك خطاب رفع القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الساعات المقبلة.

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