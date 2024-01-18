كأس أمم أفريقيا: غينيا الاستوائية تهزم غينيا بيساو

الرياص - اسماء السيد - أبيدجان: حقّقت غينيا الاستوائية فوزا كبيرًا على غينيا بيساو 4 2 الخميس على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان، ذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم في ساحل العاج.

ويدين منتخب غينيا الاستوائية لثلاثية قائده المهاجم إيميليو نسوو (21 و51 و61) وخوسيه ميراندا (46)، فيما سجل لغينيا بيساو مدافع غينيا الاستوائية إستيبان اوبيانغ خطأ في مرماه (37) والبديل جوزيه كوريا (90+3).

وفرض نسوو نفسه نجما للمباراة بفضل أهدافه وتحركاته المزعجة طيلة المباراة التي سيطر عليها فريقه من جهة الأداء والنتيجة، كما قاد لاعبيه لأداء رقصة إفريقية مميزة بعد تسجيله هدفه الثالث.

في البداية، ألغى الحكم الهدف الاول الذي جاء بعد بينية مذهلة اخترقت الدفاع وراوغ نسوو على إثرها حارس بيساو قبل أنّ يودعها المرمى الخالي بيسراه، لكنّه أعاد احتسابه بعد العودة لحكم الفيديو المساعد (في ايه آر).

وتصدر نسوو لاعب إنتر سيتي في الدرجة الثالثة الإسبانية صدارة هدافي البطولة منفردا برصيد ثلاثة اهداف.

وبهذا الفوز، تصدرت غينيا الاستوائية المجموعة برصيد 4 نقاط، بانتظار نتيجة مباراة ساحل العاج (ثلاث نقاط) أمام نيجيريا (نقطة) اللذين يتواجهان في وقت لاحق، فيما بقيت غينيا بيساو من دون رصيد.