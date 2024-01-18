مفاجأة في غرفة ملابس منتخب مصر لمواجهة غانا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي منتخب مصر نظيره غانا، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وشهدت غرفة ملابس منتخب مصر قميصا خاصا للاعب خط الوسط "محمد النني"، احتفالات بمشاركته رقم 100 بقميص المنتخب الوطني.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية بكأس الأمم بجانب الرأس الأخضر، وموزمبيق وغانا.

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