أهالي مسقط رأس محمد الشناوي: "قلوبنا مع المنتخب"



محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

حالة من الترقب تشهدها محافظة كفر الشيخ، حيث ينتظر أهالي مركز الحامول بفارغ الصبر مباراة المنتخب المصري أمام غانا في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المُقامة حاليًا في ساحل العاج.

يظهر الاهتمام الخاص من قبل أهالي مسقط رأس الحارس محمد الشناوي، حيث عبِّر الأهالي عن دعمهم وتشجيعهم لابن بلدهم المتوقع أن يلعب أساسيًا خلال المباراة.

وفي هذا السياق، صرح علاء عقل، تاجر من أبناء مركز الحامول، قائلًا لـ"الخليج 365": "قلوبنا جميعًا مع المنتخب المصري في مواجهته أمام غانا وكذلك في المباريات القادمة أمام الرأس الأخضر، فالفوز يُعني رفع علم مصر وتقديم فرح للشعب".

وأكد عقل أن أهالي وجماهير الحامول يتابعون جميع مباريات الشناوي لمساندته، نظرًا للشعبية الكبيرة التي يحظى بها الحارس وأسرته داخل الحامول.

من جانبه، أوضح أحمد مصطفى، مهندس إلكترونيات من أبناء دسوق، أن جماهير كفر الشيخ تثق بقدرة المنتخب المصري على تحقيق الفوز، رغم التعادل في مباراته الأولى، وأعرب عن الثقة الكاملة في لاعبي المنتخب.

من ناحية أخرى، أشارت ناهد منصور، ربة منزل، إلى دعمها للمنتخب المصري في أي بطولة، مع فخرها بتواجد الشناوي في صفوف الفريق الوطني. ورغم كونها مشجعة قوية للنادي الأهلي، إلا أنها تجمع تشجيعها لصالح الفريق الوطني.

وختمت والدتها، سعاد عبدالعاطي، بتمنياتها بالنجاح لأبناء مصر في مواجهتهم أمام منتخب غانا، داعية الله أن ينصرهم ويوفقهم، مؤكدة أن كل أم مصرية تعتبرهم أولادها وتدعو الله لهم بالتوفيق.