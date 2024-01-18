أمم أفريقيا/ تشكيل منتخب مصر.. زيزو وكهربا وفتوح على مقاعد البدلاء أمام غانا

ياسر رشاد - القاهرة - يدخل منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم بعد قليل، مباراة هامة ومرتقبة أمام نظيره منتخب غانا بالجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن تشكيل الفراعنة في مواجهة البلاك ستارز على النحو التالي:

محمد الشناوي _ محمد حمدي - محمد عبد منعم - أحمد حجازي - عمر كمال _ محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور _ عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد أبوجبل _ محمد صبحي _ علي جبر _ محمد هاني - محمود حسن تريزيجيه _ أحمد حسن كوكا _ محمود كهربا _ أحمد فتوح _ مروان عطية_ محمود حمادة _ مصطفى فتحي _ أحمد سيد زيزو.

بدأ منتخب "الفراعنة" مشواره في نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بتعادل مخيب أمام موزمبيق (2-2) يوم الأحد الماضي، في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية.

وسيدير حكم الساحة الدولي الغابوني، بيير أتشو، مباراة منتخب مصر ونظيره الغاني، التي ستجري يوم الخميس 18 يناير 2024، على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي - Stade Felix Houphouet-Boigny" بمدينة أبيدجان الإيفوارية "ساحل العاج"، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

وتقام مباراة منتخب مصر ضد غانا في بطولة أمم أفريقيا، في العاشرة من مساء اليوم الخميس بملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان.