أمم إفريقيا.. إصابة محمد صلاح وخروجه من مباراة مصر وغانا (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض محمد صلاح لاعب منتخب مصر، لاصابة قوية في مباراة غانا، المقامة بينهما حالياً على ملعب استاد فيليكس "هوفويت بوانيي" في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وسقط محمد صلاح على أرضية الملعب وتم دخول الطاقم الطبي إلى أرضية الملعب لعلاجه لكنه طلب الخروج ولم يستطع محمد صلاح استكمال المباراة وتم استبداله في الدقيقة 45 من عمر المباراة، وقرر البرتغالي روي فيتوريا الدفع بمصطفى فتحي.

وبدأ منتخب مصر مباراته امام منتخب غانا في أمم أفريقيا بتشكيل ضم كل من:

محمد الشناوي _ محمد حمدي - محمد عبد منعم - أحمد حجازي - عمر كمال _ محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور _ عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد بدلاء منتخب مصر في مباراة غانا بأمم أفريقيا كل من:

محمد أبوجبل _ محمد صبحي _ علي جبر _ محمد هاني - محمود حسن تريزيجيه _ أحمد حسن كوكا _ محمود كهربا _ أحمد فتوح _ مروان عطية_ محمود حمادة _ مصطفى فتحي _ أحمد سيد زيزو.