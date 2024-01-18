أمم أفريقيا.. نيجيريا تهزم كوت ديفوار وتشعل المجموعة الأولى

ياسر رشاد - القاهرة - فاز منتخب نيجيريا على كوت ديفوار بهدف نظيف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا.

جاء هدف منتخب نيجيريا من ركلة جزاء في الدقيقة 55 نفذها ويليان تروست.

بهذه النتيجة يتقاسم منتخب نيجيريا صدارة المجموعة الأولى من غينيا الاستوائية ب 4 نقاط لكل منهما ويحل كوت ديفوار ثالثا برصيد 3 نقاط.

تشكيل كوت ديفوار ضد نيجيريا

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: إيفان نديكا، عثمان ديوماندي، جيسلان كونان، سيرج أورييه.

خط الوسط: فرانك كيسي، سيكو فوفانا، إبراهيم سنجاري، كريستيان كوامي.

خط الهجوم: جيريمي بوجا، جيان فيليب كراسو.

تشكيل نيجيريا الرسمي أمام كوت ديفوار

في حراسة المرمى: ستانلي نوابالي.

في خط الدفاع: أولا أينا، وليام إيكونج، سمي أجاي، زيدو سنوسي.

في خط الوسط: فرانك أونيكا، أليكس إيوبي، هارونا لوقمان.

في الهجوم: صامويل تشوكويزي، فيكتور أوسيمين.