أمم أفريقيا.. تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة غانا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، تشكيل فريقه في مباراة غانا المقرر لها العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ وجاء كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

محمد حمدي - محمد عبد منعم - أحمد حجازي - عمر كمال في خط الدفاع

محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور في خط الوسط.

ويقود الهجوم الثلاثي عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

و يخوض منتخب مصر مباراة هامة أمام نظيره الغاني مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

بدأ منتخب "الفراعنة" مشواره في نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بتعادل مخيب أمام موزمبيق (2-2) يوم الأحد الماضي، في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية.

وسيدير حكم الساحة الدولي الغابوني، بيير أتشو، مباراة منتخب مصر ونظيره الغاني، التي ستجري يوم الخميس 18 يناير 2024، على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي - Stade Felix Houphouet-Boigny" بمدينة أبيدجان الإيفوارية "ساحل العاج"، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

وتقام مباراة منتخب مصر ضد غانا في بطولة أمم أفريقيا، في العاشرة من مساء اليوم الخميس بملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان.