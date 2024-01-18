أمم أفريقيا.. مصر تحرز هدف التعادل في شباك غانا "فيديو"

ياسر رشاد - القاهرة - سجل منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم، هدف التعادل في شباك منتخب غانا، في اللقاء الذي يجمع بين المنتخبين، بالجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وسجل الهدف عمر مرموش في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، لتصبح النتيجة تعادل مصر وغانا بهدف لمثله بعدما تقدم منتخب غانا بهدف للاعب محمد قدوس في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول .

وغادر محمد صلاح نجم منتخب مصر ملعب مباراة الفراعنة أمام منتخب غانا بعد تعرضه للإصابة صلاح في الدقيقة 45 من عمر اللقاء وحل بدلا منه اللاعب مصطفى فتحي.

بدأ اللقاء بحذر شديد من المنتخبين وانحصر اللعب في وسط الملعب ولم يهدد ابدي من المنتخبين مرمى الآخر باي هجمة خطيرة، مع سيطرة نسبية للبلاك ستارز.

واستمر التعادل السلبي بعد مرور 30 دقيقة وشهدت الدقيقة 24 اول ركلة ركنية في اللقاء لصالح منتخب مصر سددها محمد صلاح ليخرجها الدفاع بدون خطورة على المرمى.

وبدأ منتخب مصر مباراته امام منتخب غانا في أمم أفريقيا بتشكيل ضم كل من:

محمد الشناوي _ محمد حمدي - محمد عبد منعم - أحمد حجازي - عمر كمال _ محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور _ عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد بدلاء منتخب مصر في مباراة غانا بأمم أفريقيا كل من:

محمد أبوجبل _ محمد صبحي _ علي جبر _ محمد هاني - محمود حسن تريزيجيه _ أحمد حسن كوكا _ محمود كهربا _ أحمد فتوح _ مروان عطية_ محمود حمادة _ مصطفى فتحي _ أحمد سيد زيزو.

كان منتخب مصر قد بدأ مشواره في نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بتعادل إيجابي أمام موزمبيق بنتيجة (2-2) يوم الأحد الماضي، في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية.

ويدير حكم الساحة الدولي الغابوني، بيير أتشو، مباراة منتخب مصر ونظيره الغاني، التي ستجري يوم الخميس 18 يناير 2024، على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي - Stade Felix Houphouet-Boigny" بمدينة أبيدجان الإيفوارية "ساحل العاج"، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، الساعة (20:00) بتوقيت جرينتش.