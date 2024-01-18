خمس مواجهات بين المنتخب المصري وغانا

ياسر رشاد - القاهرة - قبل مواجهة النجوم السوداء

الخميس 18/يناير/2024 - 09:15 م 1/18/2024 9:15:49 PM

ستكون هذه المواجهة الخامسة بين مصر وغانا في كأس الأمم الأفريقية، حيث التقيا ثلاث مرات من قبل في دور المجموعات (فوز لكل منهما، تعادل واحد وهدفين لكل منهما) ومرة واحدة في النهائي الذي فازت به مصر عام 2010 (1-0).

فازت مصر في آخر مباراتين لها أمام غانا في كأس الأمم الأفريقية (1-0 في نهائي 2010، و1-0 في دور المجموعات 2017).

خسرت مصر مرة واحدة فقط خلال آخر 20 مواجهة لها في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية (فازت في 14 وتعادلت 5)،

لم تحقق غانا أي فوز في آخر خمس مباريات لها في كأس الأمم الأفريقية (ت 2 خ 3)، وهي أطول سلسلة لهم دون فوز في المسابقة

آخر لاعب غاني سجل ثلاثة أهداف متتالية له في كأس الأمم الأفريقية كان مبارك واكاسو في 2013

سجل محمد صلاح سبعة أهداف في بطولة كأس الأمم الأفريقية للفراعنة إجمالا، خلف حسن الشاذلي (12) وحسام حسن (11) وأحمد حسن (8) في قائمة أبرز الهدافين المصريين في المسابقة