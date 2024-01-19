هدف مهين وإصابة صلاح.. غانا تتقدم على مصر في الشوط الأول

الشارقة - اميمة ياسر - انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام غانا، على ملعب فيلكس بوانى، فى الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 بتقدم النجوم السوداء بهدف نظيف سجله محمد قدوس فى الدقيقة 45+4.

وقبل نهاية الشوط الأول خروج محمد صلاح للاصابة وشارك بدلا منه مصطفى فتحى.

وفى الدقيقة 45 سجل محمد قدوس هدف التقدم لغانا من تسديدة قوية سكنت مرمى الشناوى، بعدما راوغ لاعبي وسط المنتخب المصري ، لينتهى الشوط الأول بتقدم غانا 1-0.

يخوض منتخب مصر المباراة، بتشكيل يضم كل من محمد الشنأوى فى حراسة المرمى، محمد حمدى ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازى وعمر كمال فى الدفاع، ومحمد الننى وحمدى فتحى وإمام عاشور فى الوسط، وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد فى الهجوم.