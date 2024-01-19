أمم أفريقيا.. طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة محمد صلاح في مباراة غانا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الدكتور محمد ابوالعلا طبيب منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم عن حجم الإصابة التي تعرض لها قائد الفراعنة محمد صلاح خلال مباراة مصر وغانا.

وغادر محمد صلاح نجم منتخب مصر ملعب مباراة الفراعنة أمام منتخب غانا بعد تعرضه للإصابة صلاح في الدقيقة 45 من عمر اللقاء وحل بدلا منه اللاعب مصطفى فتحي.



وقال ابو العلا أن محمد صلاح غادر ملعب مباراة مصر وغانا بعدما شعر بآلام في العضلة الخلفية، واكد ابو العلا ان صلاح سيخضع لفحوصات طبية عاجلة لتحديد حجم الإصابة ومدة العلاج.



وتعادل منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم، مع نظيره منتخب غانا، بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، بالجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

تقدم محمد قدوس لغانا بالهدف الاول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوك الأول وتعادل عمر مرموش لمنتخب مصر في الدقيقة 51 من الشوط الثاني، ثم تقدم محمد قدوس بالهدف الثاني لمنتخب غانا، قبل أن يسجل مصطفى محمد هدف التعادل في الدقيقة 77، لينهي منتخب مصر اللقاء بتعادل بطعم الهزيمة.

تشكيل منتخب مصر

وبدأ منتخب مصر مباراته امام منتخب غانا في أمم أفريقيا بتشكيل ضم كل من:

محمد الشناوي _ محمد حمدي - محمد عبد منعم - أحمد حجازي - عمر كمال _ محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور _ عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

بدلتء منتخب مصر

ويجلس على مقاعد بدلاء منتخب مصر في مباراة غانا بأمم أفريقيا كل من:

محمد أبوجبل _ محمد صبحي _ علي جبر _ محمد هاني - محمود حسن تريزيجيه _ أحمد حسن كوكا _ محمود كهربا _ أحمد فتوح _ مروان عطية_ محمود حمادة _ مصطفى فتحي _ أحمد سيد زيزو.

كان منتخب مصر قد بدأ مشواره في نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بتعادل إيجابي أمام موزمبيق بنتيجة (2-2) يوم الأحد الماضي، في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية.