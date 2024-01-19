أحمد المحمدي: فيتوريا يفتقد خبرة تدريب المنتخبات

ياسر رشاد - القاهرة - وجه أحمد المحمدي نجم منتخب مصر السابق، انتقادات قوية إلى المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عقب التعادل أمام غانا بنتيجة 2-2، في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال المحمدي في تصريحات تليفزيونية "فيتوريا يفقد خبرة تدريب المنتخبات، جرب في مباراة موزمبيق ومباراة اليوم، ومنتخب مصر ليس حقل تجارب، احترم منتخب غانا زيادة عن اللازم، كان يجب أن يضغط، عندما ضغط المنتخب في الشوط الثاني سجلنا هدفين".

وأضاف: "عدم الدفع بـ تريزيجيه أساسيًا خطأ، هو ثاني أفضل لاعب في منتخب مصر، هو كان السر في تحرك منتخب مصر في الدقيقة 68، كان يبذل أقصى ما في وسعه لصالح المنتخب، وتغييره كان متأخر".

واختتم: "هذا شغل لاعبين وليس شغل مدرب، اللاعبين شعروا بخطر الخروج من البطولة وظهروا بشكل جيد، وفيتوريا أظهر أنه مدرب قليل الخبرة في تدريب المنتخبات، وأن منتخب مصر كبير عليه".

سقط منتخب مصر في فخ التعادل مع نظيره منتخب غانا، بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية للمجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان منتخب مصر قد بدأ مشواره في البطولة بتعادل إيجابي مع موزمبيق بهدفين لكل منهما، يوم الأحد الماضي، في المباراة الافتتاحية لدور المجموعات.

ويمتلك منتخب مصر نقطتين في جدول مجموعته ويحتاج للفوز في الجولة الختامية أمام الرأس الأخضر لضمان التأهل إلى الدور التالي الإقصائي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الرأس الأخضر يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات وذلك في تمام العاشرة مساءً.