أمم أفريقيا.. موعد مباراة منتخب مصر القادمة

ياسر رشاد - القاهرة - سقط منتخب مصر في فخ التعادل مع نظيره منتخب غانا، بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية للمجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان منتخب مصر قد بدأ مشواره في البطولة بتعادل إيجابي مع موزمبيق بهدفين لكل منهما، يوم الأحد الماضي، في المباراة الافتتاحية لدور المجموعات.

ويمتلك منتخب مصر نقطتين في جدول مجموعته ويحتاج للفوز في الجولة الختامية أمام الرأس الأخضر لضمان التأهل إلى الدور التالي الإقصائي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الرأس الأخضر يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات وذلك في تمام العاشرة مساءً.



قائمة منتخب مصر كالتالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين - محمود حمادة

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا .