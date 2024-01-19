حظوظ منتخب مصر في التأهل لثمن نهائي كأس أمم أفريقيا بعد التعادل أمام غانا

حافظ منتخب مصر على فرصه في التأهل لثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، وذلك بعد التعادل أمام غانا بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

افتتح محمد قدوس أهداف المباراة لصالح منتخب غانا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وتعادل عمر مرموش لمنتخب مصر في الدقيقة 69.

وسجل منتخب غانا هدف ثان في الدقيقة 71، واستطاع مصطفى محمد إدراك التعادل بعد 3 دقائق وتحديدًا في الدقيقة 74 من زمن اللقاء.

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ترتيب المجموعة بعد تعادل مصر وغانا

الرأس الأخضر 3 نقاط (مباراة واحدة)

مصر نقطتين (مباراتين)

موزمبيق نقطة (مباراة واحدة)

غانا نقطة (مباراتين)

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لثمن نهائي كأس أفريقيا؟

سينتظر منتخبنا الوطني نتيجة مباراة موزمبيق والرأس الأخضر التي ستقام غدًا الجمعة بالجولة الثانية من مرحلة المجموعات في البطولة الأفريقية.

وفي حال فوز الرأس الأخضر على موزمبيق سيضمن تأهله رسميًا إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا متصدرًا للبطولة، وسيكون أمام مصر فرصة التأهل كـ ثان أو ثالث بالمجموعة.

ولا بديل لمنتخب مصر عن الفوز على الرأس الأخضر في الجولة الثالثة لضمان التأهل:

حال فوز الرأس الأخضر على موزمبيق غدًا، وخسارته أمام منتخب مصر في الجولة الثالثة سيتأهل منتخبنا كـ وصيف للمجموعة بشكل مباشر.

وفي حالة تعادل الرأس الأخضر مع موزمبيق، سيحتاج منتخبنا للفوز عليه في الجولة الثالثة مع خسارة أو تعادل المنتخب الموزمبيقي أمام غانا.

في حالة فوز موزمبيق في لقاء الغد، سيتعين على منتخب مصر تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة، وانتظار نتيجة لقاء غانا وموزمبيق بالجولة الثالثة.