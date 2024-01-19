فيتوريا يعلق على التعادل مع غانا ويوضح سبب خروج محمد صلاح

تحدث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لـ منتخب مصر على تعادل الفراعنة مع نظيره منتخب غانا، من منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب غانا بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2023.

وقال “فيتوريا” في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة:”المباراة ضد غانا كانت صعبة للغاية واستقبالنا هدف في الشوط الأول أربك حساباتنا”.

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وأضاف: “اللاعبين تحدثوا مع بعضهم بين الشوطين وتحدثوا على ضرورة العودة، وظهروا بأداء ممتاز بعد الاستراحة”.

وتابع: “أداء اللاعبين لم يتأثر بعد الهدف الثاني أظهروا شخصية رائعة ولم يتأثروا بما حدث وعادوا في المباراة، والآن يجب التركيز في المباراة القادمة أمام كاب فيردي”.

وعن سبب خروج محمد صلاح قال: “محمد صلاح لاعب رائع وكبير ووجوده مكسب لـ منتخب مصر، وشعوره بآلام وراء خروجه من المباراة”.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على الرأس الأخضر في الجولة الثالثة من أجل حسم تأهله لثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023.