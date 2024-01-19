بعد تعادل منتخب مصر مع غانا.. عمر كمال: "معدن اللاعب المصري يظهر في الأوقات الصعبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تعادل منتخب مصر مع نظيره غانا بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت أمس الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وعلق عمر كمال على تعادل منتخب مصر مع نظيره الغاني عبر قناة "بي إن سبورتس": "الحمدلله على التعادل ومازال هناك أمل لإسعاد الجماهير المصرية، ومعدن اللاعب المصري يظهر في الأوقات الصعبة".

وأضاف: "يجب على الجمهور معرفة أنه لا يوجد مباراة صعبة في كأس الأمم، جميع الفرق لديها لاعبين محترفين في الخارج".

وبهذه النتيجة، رفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية، بينما احتل منتخب غانا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

مباراة منتخب مصر المقبلة في كأس الأمم الإفريقية

ويلتقى منتخب مصر منتخب الرأس الأخضر، يوم الأثنين المقبل.

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