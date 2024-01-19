"الأداء تحسن تدريجيا".. روي فيتوريا يتحدث عن تعادل مصر وغانا بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، عن أداء المنتخب أمام غانا

وقال فيتوريا: "الأداء تحسن تدريجيا ونعمل دائما على تطوير الأداء من مباراة لأخرى، وكنا نلعب أمام فريق غانا القوى وقدمنا مباراة قوية للغاية".

وأضاف:" مستوى اللاعبين يتقدم من مباراة لأخرى والشوط الثاني كان رائعا، وفخور جدا بفريقي واللاعبين".

واختتم مدرب منتخب مصر:" محمد صلاح لاعب رائع وكبير ووجوده مكسب للمنتخب، وشعوره بآلام وراء خروجه من المباراة".

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في كأس الأمم الإفريقية

ويواجه منتخب مصر منتخب الرأس الأخضر في المباراة المقبلة في كأس الأمم الإفريقية، يوم الاثنين، في العاشرة مساء (بتوقيت القاهرة)

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