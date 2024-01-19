مصدر يكشف موقف مشاركة محمد صلاح في مباراة منتخب مصر المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر من منتخب مصر، موقف مشاركة محمد صلاح، في مباراة منتخب مصر المقبلة ضد منتخب الرأس الأخضر.

تقام مباراة منتخب مصر ضد منتخب الرأس الأخضر يوم الاثنين المقبل في العاشرة مساء (بتوقيت القاهرة).

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن فرص لحاق محمد صلاح بالمباراة المقبلة كبيرة، ويحتمل مشاركة بها بنسبة كبيرة، مضيفًا، أنه تم تبديله خلال المباراة بدخول مصطفى فتحي، خشية من تفاقم الإصابة.

يذكر أن منتخب مصر تعادل مع منتخب غانا بنتيجة هدفين لكل منهما.

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