ترتيب مجموعة الفراعنة بعد التعادل مع غانا

الشارقة - اميمة ياسر - تعادل منتخب مصر مع غانا بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جرت بينهما على ملعب فيلكس بوانى، فى الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

وجاء ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا بعد التعادل مع غانا جاء كالتالي:

1- منتخب الرأس الأخضر 3

2- منتخب مصر برصيد نقطتين

3- منتخب غانا برصيد نقطة وحيدة

4- منتخب موزمبيق برصيد نقطة وحيدة

ومن المنتظر أن يواجه منتخب الرأس الأخضر نظيره الموزمبيقي في ختام منافسات المجموعة الثانية.

وقبل نهاية الشوط الأول خروج محمد صلاح للاصابة وشارك بدلا منه مصطفى فتحى.

وفى الدقيقة 45 سجل محمد قدوس هدف التقدم لغانا من تسديدة قوية سكنت مرمى الشناوى، لينتهى الشوط الأول بتقدم غانا 1-0.

ومع بداية الشوط الثانى، ألغى الحكم هدفا لصالح منتخب مصر سجله محمد عبد المنعم بداعى التسلل، وواصل منتخب مصر الضغط لادارك التعادل .

وأجرى فيتوريا تغييرا بنزول محمود تريزيجيه بدلا من محمد الننى، ونجح عمر مرموش فى ادراك التعادل فى الدقيقة 69 من خطأ دفاعى لغانا، قبل أن يتقدم محمد قدوس مجددا لغانا فى الدقيقة 71 من تصويبة سكنت مرمى محمد الشناوى، وتعادل مصطفى محمد مجددا للفراعنة فى الدقيقة 73، لينتهى اللقاء بالتعادل 2-2.