أمم أفريقيا.. فيتوريا: منتخب مصر قدم مباراة رائعة ولعبنا أمام غانا من أجل الفوز

ياسر رشاد - القاهرة - أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني الأول انه راض بشكل كبير عن أداء المنتخب أمام غانا في مبارة اليوم بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا رغم التعادل.

وقال فيتوريا في تصريحات له عقب مباراة مصر وغانا: مباراتنا أمام غانا كانت رائعة وكنا نلعب للفوز من بداية اللقاء.

وتابع: أشكر اللاعبين على روحهم العالية والجهد الكبير خلال مواجهة غانا مؤكدا أن أداء منتخب مصر تحسن بشكل كبير في الشوط الثاني ونعمل عل تطوير الأداء من مباراة لأخرى.

وأتم : فخور بفريقي ومحمد صلاح لاعب رائع وشعوره بالالم وراء خروجه من ملعب المباراة.

وتعادل منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم، مع نظيره منتخب غانا، بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، بالجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

تقدم محمد قدوس لغانا بالهدف الاول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوك الأول وتعادل عمر مرموش لمنتخب مصر في الدقيقة 51 من الشوط الثاني، ثم تقدم محمد قدوس بالهدف الثاني لمنتخب غانا، قبل أن يسجل مصطفى محمد هدف التعادل في الدقيقة 77، لينهي منتخب مصر اللقاء بتعادل بطعم الهزيمة.