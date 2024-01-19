أمم أفريقيا.. عمر مرموش يهدد الرأس الأخضر قبل مباراة الجولة الأخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - وجه عمر مرموش لاعب منتخب مصر رسالة إلى منتخب الرأس الأخضر منافس الفراعنة المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

قال عمر مرموش فى تصريحات تليفزيونية “ المنتخب يلعب دائما للفوز وهو ما سيتم العمل عليه خلال المباريات المقبلة ”.

وأضاف ""سنحلل مباراة اليوم وسنتدرب وسنحاول استعادة لياقتنا، وسندخل مباراة الرأس الأخضر بهدف الفوز، منتخب مصر لا يدخل مباراة إلا وهدفه الفوز".

وواصل : "أجتهد بشكل كبير، لعبت مهاجم وأعتاد على اللعب في هذا المركز، ومع المنتخب ألعب جناح، وأنفذ تعليمات المدير الفني".

وأتم "لا يهم من هو نجم المباراة، أو من يُسجل، الأهم أن نفوز كفريق، كنا ندافع ونهاجم سويًا".

سقط منتخب مصر في فخ التعادل مع نظيره منتخب غانا، بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية للمجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان منتخب مصر قد بدأ مشواره في البطولة بتعادل إيجابي مع موزمبيق بهدفين لكل منهما، يوم الأحد الماضي، في المباراة الافتتاحية لدور المجموعات.