أمم أفريقيا.. طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة موريتانيا وانجولا اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة موريتانيا وأنجولا والتي ستجمع بين المنتخبي اليوم الجمعة، في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية .

ويدير المباراة الحكم الدولي المصري، محمد معروف حكما للساحة، ومحمود البنا حكم VAR ومساعد VAR محمود أبو الرجال.

وتعادل منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم، مع نظيره منتخب غانا، بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، بالجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

تقدم محمد قدوس لغانا بالهدف الاول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوك الأول وتعادل عمر مرموش لمنتخب مصر في الدقيقة 51 من الشوط الثاني، ثم تقدم محمد قدوس بالهدف الثاني لمنتخب غانا، قبل أن يسجل مصطفى محمد هدف التعادل في الدقيقة 77، لينهي منتخب مصر اللقاء بتعادل بطعم الهزيمة.

وبدأ منتخب مصر مباراته امام منتخب غانا في أمم أفريقيا بتشكيل ضم كل من:

محمد الشناوي _ محمد حمدي - محمد عبد منعم - أحمد حجازي - عمر كمال _ محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور _ عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد بدلاء منتخب مصر في مباراة غانا بأمم أفريقيا كل من:

محمد أبوجبل _ محمد صبحي _ علي جبر _ محمد هاني - محمود حسن تريزيجيه _ أحمد حسن كوكا _ محمود كهربا _ أحمد فتوح _ مروان عطية_ محمود حمادة _ مصطفى فتحي _ أحمد سيد زيزو.









كان منتخب مصر قد بدأ مشواره في نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بتعادل إيجابي أمام موزمبيق بنتيجة (2-2) يوم الأحد الماضي، في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية.