محمد قدوس رجل مباراة مصر وغانا بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تعادل منتخب مصر مع نظيره غانا بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت أمس الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وحصد محمد قدوس لاعب منتخب غانا ووست هام يونايتد جائزة أفضل لاعب في المباراة، حيث سجل هدفي النجوم السمراء في مواجهة مصر.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب غانا رصيده إلى نقطة في المركز الأخير بترتيب المجموعة الثانية، بينما احتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد نقطتين.

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