أول تعليق من عمر مرموش بعد تعادل منتخب مصر مع غانا بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تعادل منتخب مصر مع نظيره غانا بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت أمس الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وعلق عمر مرموش على تعادل المنتخب الوطني من نظيره الغاني عبر قناة "بي إن سبورتس":الحمدلله لعبنا مباراة جيدة واستطعنا تسجيل التعادل، وهذه يوضح روح لاعب المنتخب".

وأضاف: "بشتغل على نفسي كويس جدا خلال الفترة الاخيرة، ومركزي مع النادي غير المنتخب ولكن بنفذ تعليمات المدرب".

واختتم: "سيتم تحليل أخطاء مباراة غانا، وفي مباراة الرأس الأخضر سنخوضها من أجل الفوز".

وبهذه النتيجة، رفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية، بينما احتل منتخب غانا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

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