محمد صلاح يدرس قرار الاعتزال الدولي

الشارقة - اميمة ياسر - جاءت نتيجة التعادل لمنتخب مصر أمام نظيره موزمبيق (2/2) بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا لتفتح النار على لاعبي الفراعنة، وتطولهم انتقادات حادة التي على المستوى الجماهيري والإعلامي.

وأفلت منتخب مصر من هزيمة مؤكدة أمام منتخب موزمبيق (المتواضع)، حيث احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الفراعنة عقب العودة إلى تقنية الفيديو، في اللحظات الأخيرة من المباراة، عندما كانت تشير النتيجة إلى تقدم موزمبيق 1/2، وحولها محمد صلاح إلى هدف، كان بمثابة النجاة لمنتخب بلاده، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2/2.

وتسببت هذه النتيجة في صدمة كبيرة للجماهير المصرية، خاصة إنها تمني النفس بلقب إفريقي ثامن، بعد أن غابت الكأس الذهبية عن الفراعنة منذ 14 عامًا، علماً بأن منتخب مصر يحمل الرقم القياسي في عدد الفوز بألقاب كأس الأمم الإفريقية بواقع 7 ألقاب.

وبحسب الصحفي الرياضي المصري أحمد درويش، فإن صلاح يدرس حالياً قرار الاعتزال الدولي، في حال توديع منتخب مصر لبطولة كأس أمم إفريقيا، وخسارته اللقب للمرة الرابعة.

وقال درويش في تصريحات لقناة "الحياة" الفضائية: "صلاح تحدث مع بعض اللاعبين المقربين له داخل صفوف المنتخب، وقال لهم إنه يدرس قرار الاعتزال الدولي إذا لم يتوج باللقب الإفريقي في هذه النسخة".

وأردف: "عندما وصلتني المعلومة، فسرتها بأمرين، إما أن يكون هدف صلاح هو توصيل رسالة إلى زملائه، ليعوا حجم المسؤولية جيداً، أو إنه بالفعل وصل إلى مرحلة متقدمة من الضغوطات التي تقع على عاتقه".

ولم يحقق محمد صلاح أي لقب دولي مع منتخب مصر، إذ قاد الفراعنة إلى نهائي كأس أمم إفريقيا مرتين من أصل 3 مرات شارك فيها، إلا أن الفراعنة خسروا اللقب فيهما، الأولى أمام الكاميرون 1/2، والثانية أمام السنغال في النسخة الماضية 2021 بفضل ركلات الترجيح، أما المرة الثالثة التي لعب فيها صلاح مع مصر في بطولة إفريقيا، كانت عام 2019 وودع منتخب بلاده المسابقة مبكراً من دور الـ 16 على يد جنوب إفريقيا، رغم أن البطولة كان مقامة على أرض مصر، وتوج بلقب هذه النسخة منتخب الجزائر على حساب السنغال.

الجدير بالذكر أنه رغم التعادل بين مصر وموزمبيق، إلا أن محمد صلاح حقق أرقامًا قياسية بالجملة بعد هدف الإنقاذ، حيث أصبح النجم الدولي أول لاعب في تاريخ الفراعنة يتمكن من هز الشباك خلال 4 نسخ متتالية لكأس الأمم الإفريقية، إذ رفع رصيده إلى 7 أهداف، يتقاسم بها المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية، مع النجمين المعتزلين علي أبو جريشة وطاهر أبوزيد، بفارق 5 أهداف خلف النجم الراحل حسن الشاذلي الهداف التاريخي لمنتخب الفراعنة في البطولة الإفريقية.

وأحرز صلاح هدفين لمنتخب مصر بنسخة أمم إفريقيا التي أقيمت في الجابون 2017، كما سجل مثلهما في نسختي 2019 و2021، وسجل سابع أهدافه النسخة الجارية، ورفع صلاح رصيده التهديفي مع مصر بشكل عام إلى 54 هدفًا في 96 مباراة دولية على الصعيدين الرسمي والودي.

وقلَّص صلاح الفارق الذي يفصله عن النجم المعتزل حسام حسن، هداف منتخب مصر عبر كل العصور، إلى 14 هدفاً فقط.