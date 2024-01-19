اليوم.. منتخب اليد يسعى لحسم التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا أمام الكونغو

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخبنا الوطني لكرة اليد في الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة اختباراً جديداً في كأس الأمم الأفريقية أمام الكونغو ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بالبطولة المقامة في القاهرة.

يتطلع المنتخب بقيادة مدربه الإسباني خوان باستور لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد البداية القوية بالتغلب على غينيا بنتيجة 33- 15 وتصدر المجموعة الثانية التي شهدت فوز الكاميرون على الكونغو بنتيجة 25-21.

ويعول منتخبنا الوطني على أبرز نجومه محمد سند ويحيى الدرع وعلي زين ويحيى خالد ومحمد هاشم والحارس كريم هنداوي رجل مباراة غينيا.

وقال باستور إنه سعيد بالانطلاقة القوية للمنتخب في بطولة أفريقيا لليد والدعم الجماهيري موضحاً أن مسألة استبعاد لاعبين من القائمة أمر لا يمثل إزعاجاً له لأنها لوائح اللعبة والجميع يتفهم ذلك.

وتقام في نفس المجموعة مواجهة بين غينيا والكاميرون بينما تشهد المجموعة الأولى مواجهة بين زامبيا والرأس الأخضر كما يلعب منتخب رواندا ضد الكونغو الديمقراطية.

وتشهد المجموعة الثالثة مواجهة عربية بين ليبيا والجزائر بينما يلتقي المغرب منافسه الجابون بينما تشهد المجموعة الرابعة مواجهة بين تونس ونيجيريا ولقاء بين كينيا وأنجولا.