مجموعة مصر.. صدام شرس بين موزمبيق والرأس الأخضر في أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تستأنف اليوم الجمعة، مباريات المجموعة الثانية من كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023"، بمواجهة شرسة بين موزمبيق والرأس الأخضر، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي.



وفاجأت الرأس الأخضر الجميع في بداية مشوارها بالفوز على العملاق الغاني بهدفين لهدف، بينما فجرت موزمبيق المفاجأة الأكبر بالتعادل مع مصر وصيف النسخة الماضية بهدفين لمثلهما.

ويخوض المنتخبان المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد المستوى الرائع الذي ظهرا به خلال الجولة الافتتاحية للمجموعة، لتنتعش آمالهما في بلوغ الأدوار الإقصائية للبطولة، التي يصعد إليها متصدر ووصيف كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

موعد مباراة موزمبيق والرأس الأخضر في أمم أفريقيا

تنطلق مباراة موزمبيق والرأس الأخضر في كأس أمم أفريقيا 2023 في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة موزمبيق والرأس الأخضر

تنقل مباراة موزمبيق والرأس الأخضر في كأس أمم افريقيا بشكل حصري عبر شبكة قنوات بين سبورتس.