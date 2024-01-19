موعد مباراة السنغال والكاميرون في أمم أفريقيا .. والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ملعب شارل كونان باني في ياموسوكرو لمتابعة المواجهة النارية والمرتقبة بين منتخبي السنغال والكاميرون في نهائي مبكر ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

يسعى منتخب السنغال لمواصلة عروضه القوية بعد إنطلاقته المميزة عقب الفوز على نظيره الجامبي بثلاثية نظيفة وجه بها رسالة لجميع منافسيه بقدرته على الإحتفاظ باللقب.

في المقابل سقط منتخب الكاميرون في فخ التعادل أمام غينيا بهدف لمثله لتصبح هذه المباراة مفترق طرق بالنسبة للأسود الكاميرونية.

كما تشهد المباراة تواجد محمود عاشور حكماً لتقنية الفار في ظل التألق الواضح للحكام المصريين منذ بداية البطولة.

موعد مباراة السنغال والكاميرون في أمم أفريقيا

تنطلق مباراة السنغال والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السنغال والكاميرون

تنقل مباراة السنغال والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية بشكل حصري عبر شبكة قنوات بين سبورتس.