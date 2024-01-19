قناة مفتوحة مجانا لمشاهدة صدام السنغال والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية



محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي اليوم الجمعة، منتخب السنغال نظيره الكاميرون، في مباراة قمة المجموعة الثالثة، في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

وتنطلق مباراة السنغال مع نظيره منتخب الكاميرون، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب إيمبي الأولمبي.

ويحتل منتخب السنغال صدارة المجموعة الثالثة، برصيد ثلاثة نقاط، عقب الفوز في الجولة الأولى على جامبيا بثلاثة أهداف دون رد، بينما يتواجد منتخب الكاميرون في المركز الثاني، برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في المباراة الماضية مع غينيا.

وسوف تنقل مباراة السنغال والكاميرون عبر قناة الجزائر الأرضية المفتوحة، بجانب قناة "بي إن سبورتس ماكس الأولى" الناقل الحصري لمباريات البطولة.

وينشر موقع الخليج 365 طريقه مشاهدة مباراة كوت ديفوار ونيجيريا مجانا عبر قناة الجزائر الأرضية .

القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

بإمكان المشاهدين في مصر متابعة البطولة عليها بكل سهولة عن فتح شفرة Biss وتشغيلها على الرسيفرات، وتحمل اسم Programme National Algeria.

طريقة التنزيل: الدخول إلى إعدادات ثم بيانات القمر الصناعي، ثم اختيار القناة وكتابة التردد وباقي البيانات، وبعد نزول القناة يكتب في خانة Biss، شفرة القناة وهي: 1100001100000000.