للمرة الأولى منذ نسخة 1984.. أرقام تحققت من تعادل مصر وغانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة منتخب مصر وغانا، مساء أمس، تحقيق بعض الأرقام التي حدثت لأول مرة مع منتخب الفراعنة.

وتعادل منتخب مصر مع غانا 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية.

وسجل عمر مرموش أول أهدافه بقميص منتخب مصر في أمم أفريقيا، كما أنه أصبح اللاعب رقم 67 الذي يسجل للمنتخب في البطولة.

كما شارك مروان عطية للمرة الأولى في كأس الأمم الإفريقية، بعد النزول كبديل لعمر مرموش في الدقائق الأخيرة، واستقبل منتخب مصر هدفين في مباراتين متتاليتين للمرة الأولى في كأس الأمم الإفريقية، منذ نسخة 1984.

وفشل منتخب مصر في تحقيق الفوز في أول مباراتين بالبطولة، للمرة الأولى منذ نسخة 1992، ووصل مصطفى محمد إلى الهدف رقم 10 بقميص المنتخب.

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