أمم افريقيا.. وليد الركراكي: تعلمنا من أخطاء الكبار

ياسر رشاد - القاهرة - عبر وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، على أداء "أسود الأطلس" عن رضاه بعد الفوز على تنزانيا بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى ضمن المجموعة السادسة من كأس الأمم الأفريقية.

و قال الركراكي في تصريحاته عقب اللقاء: "المباريات الأولى صعبة دائما، لم يكن هذا الفوز سهلا بسبب الرطوبة، احترمنا المنتخب التنزاني، والروح المعنوية لمجموعتنا كانت جيدة".

وأضاف: "أردنا التسجيل بسرعة. كانت لدينا بعض الفرص لكن الهدف جاء من كرة ثابتة لقد بذلنا قصارى جهدنا لافتتاح باب التسجيل. في بعض الأحيان خلال الشوط الثاني، وافقنا على عدم امتلاك الكرة. ونجحنا في تسيير المباراة كمنتخب كبير".

وأوضح المدرب المغربي، أنه تعلم من المباريات الأولى للبطولة: "خوضنا آخر المباريات سمح لنا بمشاهدة مباريات المنتخبات الأخرى، من أجل عدم ارتكاب نفس الأخطاء. لاحظنا أن معظم المنتخبات سقطت بدنيا في الشوط الثاني. لقد عملنا على ذلك للحفاظ على الجانب البدني مناسبا".

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي سيواجه في المباراة المقبلة، منتخب الكونغو الديمقراطية، يوم الأحد المقبل.