جمال عبدالحميد: تريزيجيه أفضل من محمد صلاح مع المنتخب ومظلوم إعلاميا

ياسر رشاد - القاهرة - علق قائد منتخب مصر السباق جمال عبدالحميد، على أداء الفريق أمام نظيره غانا، في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات أمم إفريقيا 2023.

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وقال عبدالحميد خلال تصريحاته ببرنامج «ملعب الشمس» والمذاع عبر «قناة الشمس»، مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن أداء المنتخب تطور بعد خروج الثنائي النني ومحمد صلاح، ونزول تريزيجيه نقطة تحول في المباراة

وأضاف، أن تريزيجيه أفضل من محمد صلاح مع المنتخب، وبصمته مع الفراعنة واضحة منذ سنوات ومظلوم إعلاميا.

وأكمل، أن هدف مصطفى محمد الثاني في مرمى غانا عالمي وذكرني بهدف محمود الخطيب سابقا، وسيكون هداف البطولة في حالة وصول المنتخب للنهائي.



وتابع، أن منتخب غانا متواضع للغاية، وهدفي منتخبنا الوطني بسبب أخطاء ساذجة من دفاعات البلاك ستارز، كما أن أهدافهم في مرمانا بسبب خطأ مشترك بين الدفاع وحارس المرمى.