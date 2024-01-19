مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الإعلامي أحمد حسام ميدو عن مدة غياب محمد صلاح، قائد منتخب مصر، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام غانا، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الخميس، في كأس الأمم الأفريقية.

أوضح ميدو، في تصريحات عبر فضائية المحور: "إصابة محمد صلاح عبارة عن شد في العضلة الخلفية، ولو كنت ساحرًا سيغيب لمدة 10 أيام كحد أدنى".

من جانبه، قال محمد يوسف، مدرب الأهلي السابق: "توقعت نزول زيزو بعد إصابة محمد صلاح، ونزول مصطفى فتحي كان مفاجأة، وكذلك مصطفى أعتقد أنه تفاجأ أيضًا، ولم يقدم الممستوى المتوقع منه في المباراة، خصوصًا في المواجهة الفردية".

واختتم محمد يوسف: "زيزو أكثر جاهزية من مصطفى فتحي، وإصابة محمد صلاح ستمنح مسؤولية أكبر للثلاثي مرموش وتريزيجيه ومصطفى محمد، ولابد من تواجد زيزو ومصطفى محمد ومرموش كثلاثي هجومي أمام كاب فيردي في المباراة المقبلة".

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مواجهة مصر وغانا، خلال المواجهة التي أقيمت على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

