كأس آسيا.. صدمة في منتخب لبنان بعد إصابة نور منصور

ياسر رشاد - القاهرة - تلقي الجهاز الفني لمنتخب لبنان بقيادة المونتنيجري ميودراج رادولوفيتش صدمة قوية بعد الإصابة التي تعرض لها نور منصور قلب دفاع الفريق.

وتعرض نور منصور لإصابة عضلية قوية خلال مشاركته في المباراة الماضية أمام الصين في إطار منافسات بطولة كأس آسيا 2023.

وخضع المدافع اغللبناني لفحوصات عقب نهاية المباراة أكدت إصابته بتمزق في العضلة الضامة ما يستدعي غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع، ليتأكد غياب اللاعب عن المباريات المقبلة للمنتخب اللبناني.

ويستعد منتخب لبنان لمواجهة طاجيكستان في ختام دور المجموعات بحثاً عن تحقيق الفوز والتأهل لمنافسات ثمن النهائي.

وخسر لبنان مباراته الأولى أمام قطر بثلاثية نظيفة قبل أن يتعادل سلبياً في ثاني المباريات أمام الصين.