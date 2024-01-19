غدا: استئناف دورى الناشئين فى كرة القدم بالفيوم ..والجمعه مهرجان البراعم

ياسر رشاد - القاهرة - قررت منطقة كرة القدم بالفيوم استئناف مباريات دورى الناشئين اعتبارا من غدا السبت واقامة مهرجانات البراعم فى المحافظة يوم الجمعه القادم وكانت المنطقة قد قررت سابقا ايقاف دورى الناشئين حتى انتهاء امتحانات منتصف العام الدراسى .

اكد الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم انه سيتم استئناف مباريات الناشئين مواليد 2003 و 2005 و 2007 اعتبارا من غد السبت بالاضافة الى اقامة مهرجانات البراعم اعتبارا من الجمعه القادم.

واشار الى استمرار دورى القسم الرابع والمقسم الى مجموعتين ويتصدر المجموعة الاولى فريق جولدن جيت وكفر محفوظ فى المركز الثانى ويتصدر فريقا سيلا والسيليين المجموعة الثانية .وايضا استمرار دورى القسم الثالث والذى يتصدره فريق توت عنخ امون ب 36 نقطة وبفارق 8 نقاط عن فريق بى سويف الذى يحتل المركز الثانى .

مباريات السبت والاحد والاثنين

وتستانف مباريات دورى الناشئين غدا السبت بمباراتى الدور قبل النهائى فى مسابقة 2007 بين فريقى الساحة وبريميرو فى ملعب الساحة وفريقا طاميه وابوكساه فى ملعب طاميه وتقام المباراتين فى الثانية ظهرا .ويوم الاحد تقام 4 مباريات فى مسابقة مواليد 2003 حيث تلعب السيليين وقلهانة فى ملعب الساحة واطسا ومنية الحيط فى ملعب دمو وسنورس وكفر محفوظ فى ملعب سنورس وبريميرو والهلال فى ملعب بريميرو وتقام المباريات فى الثانية عشرة ظهرا ويوم الاثنين تقام مباراتي فى مسابقة مواليد 2005 الاولى بين فريقى بريميرو والنصر فى ملعب بريميرو والثانية طاميه ومطرطارس فى ملعب طاميه وتقام المباراتين فى الثانية عشرة ظهرا .يشرف على لجنة مسابقات دورى الناشئين بالمنطقة الكابتن احمد راضى نائب المدير التنفيذى ومقرر اللجنة عمر سيد معوض المسئول الادارى بمنطقة كرة القدم بالفيوم .