موعد مباراة العراق واليابان في كأس آسيا ..والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب العراق الأول لكرة القدم مواجهة صعبة أمام نظيره الياباني في المباراة التي ستجمعهما اليوم الجمعة على استاد المدينة التعليمية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا.

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موعد مباراة العراق واليابان

تنطلق صافرة مباراة العراق واليابان في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة ، فيما تبدء المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة العراق واليابان

تُذاع أحداث مباراة العراق واليابان بشكل حصري عبر قناة " SSC HD1 " بصوت المعلق على سعيد الكعبي ، كما تنقل قناة " beIN Asian " بصوت المعلق حفيظ دراجي.

والجدير بالذكر أن منتخب العراق حقق فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب إندونيسيا بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى من كأس آسيا، فيما هزمت اليابان منافستها فيتنام بنتيجة 4-2.