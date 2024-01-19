نجم الكرة المصرية: المغرب لن تتوج بأمم إفريقيا 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يري رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق أن هناك منتخبات مرشحة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 والمقامة حاليًا في كوت ديفوار، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

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وقال رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية TeN:

لاعبو المنتخب المغربي أصيبوا بحالة من التعالي والغرور بعد الإنجاز الكبير في بطولة كأس العالم الماضية بقطر والحصول على المركز الرابع، وأتوقع ألا يصل أسود الأطلس لأبعد مدى في بطولة الأمم الإفريقية الحالية، وسيسير على نهج المنتخب الجزائري في بطولة أمم إفريقيا الماضية 2021 التي أقيمت بالكاميرون، بعدما أصيب محاربي الصحراء بحالة من الثقة الزائدة بعد فوزهم باللقب في 2019.