أمم أفريقيا.. محمود أبو الدهب: محمد النني لا يصلح للمنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - علَقَ محمود أبو الدهب، نجم النادي الأهلي السابق، على تعادل المنتخب الوطني أمام نظيره الغاني بهدفين لمثليهما، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، المقامة حاليًا في كوت ديفوار، التي جمعت المنتخبين على ملعب فيليكس أوفوي بواني.

قال أبو الدهب، في تصريحات تليفزيونية: “البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، يتحمل المسؤولية كاملة، وهناك علامات استفهام كبيرة على تشكيل الفراعنة، وعلى رأسها الدفع بلاعب وسط أرسنال الإنجليزي محمد النني، الذي لم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن، ولا يشارك مع فريقه”.

أضاف: "ولا أعلم سبب الإصرار على تواجده أساسيًا على حساب أي من اللاعبين الذين يشاركون بصفة أساسية مع أنديتهم، مثل مروان عطية وأحمد سيد زيزو وغيرهما".