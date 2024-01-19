كأس آسيا.. منتخب قطر يوجه رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه

ياسر رشاد - القاهرة - ضمن المنتخب القطري تأهله إلى الدور ثمن النهائي في كأس آسيا، بعد تحقيقه العلامة الكاملة في الجولتين الأولى والثانية، بالفوز على لبنان وطاجيكستان، ليبعث برسالة واضحة إلى جميع المنافسين أنه سيقاتل للحفاظ على لقبه.



وقبض العنابي على الصدارة بغض النظر عن نتائج الجولة الثالثة، حيث استفاد قطر من نتائج المنافسين، حيث أن لديه 6 نقاط وأقرب منافسيه هو المنتخب الصيني بنقطتين فقط، لذلك سيخوض مباراته الأخيرة أمام التنين الصيني بأعصاب هادئة.

ومن جانبه، أبدى ماركيز لوبيز المدير الفني لمنتخب قطر سعادته بالتأهل لدور الـ16، وقال: "واجهنا فريقا صعبا وشرسا، ولكننا لم نمنحه الفرص الكثيرة ليهدد مرمانا، ومنتخب طاجيكستان ضغط علينا في البداية بكل قوة، لكننا تحكمنا في المباراة، وعرفنا كيف نتعامل مع الموقف، وحققنا المطلوب وهو الفوز".

وأشاد المدير الفني للعنابي باللاعب أكرم عفيف، مؤكدا أنه ركيزة مهمة في قوام المنتخب القطري، وقادر على صناعة الفارق دائما وسعيد بالمستوى الذي وصل إليه.

واختتم: "لا أربط تقييمي للاعب بعامل السن، فقد يكون لاعبا عمره 35 عاما ويقدم أداء مميزا، ومنتخب قطر يضم عددا من المواهب الشابة التي ينتظرها مستقبل باهر".

وأبدى الكرواتي بيتار شيغرت، مدرب طاجيكستان، غضبة من حكم مباراتهم أمام قطر المضيفة لبطولة أمم آسيا، بعد الهزيمة (1-0) مساء يوم الأربعاء الماضي.

وأكد شيغرت أن إهدار الفرص شيء خارج عن إرادته ولا يمكنه تسجيل الأهداف بنفسه، مشيرا إلى أن مهاجمين أمثال رونالدو ومبابي عملة لا نجدها في أي مكان.

وقال شيغرت: "ما أعرفه أنه عندما يصطدم لاعب بالحكم فيجب إيقاف اللعب، لكني أتقبل الهدف فقد كانت لمسة رائعة من أكرم وهو لاعب مذهل ربما سيشرح الحكم سبب احتساب الهدف فيما بعد".

وأضاف :" كل ما تمنيته هو صنع الفرص، وكنت سأشعر بالندم إذا فشلنا في ذلك كرة القدم هي لعبة الأذكياء وفريقي سيبذل قصارى جهده أمام لبنان من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى دور الستة عشر بمساعدة قطر".