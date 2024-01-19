الفيفا يصدر قرارا برفع إيقاف القيد عن نادى الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - بعد تسديد غرامة سبورتنج لشبونة البرتغالي

الجمعة 19/يناير/2024 - 01:09 م 1/19/2024 1:09:24 PM

أرسل الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا خطابا برفع القيد عن نادى الزمالك بعد تلقي خطاب من سبورتنج لشبونه بإنهاء أزمته مع نادى الزمالك بحصوله علي الغرامه الموقعه على شيكابالا بمبلغ مليون ونصف المليون دولار وه ماأدى إلى صدور قرار من الفيفا برفع الإيقاف الخاص بالقيد عن فريق الكرة.

وأصدر مجلس الإداره أمس بيانا أكد خلاله أنه بعد مفاوضات شاقة استهلكت وقتا طويلا و كلفت النادي مبالغ طائلة، تمكن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب من الانتهاء من تسوية جميع القضايا التي تسببت في إيقاف القيد لفريق كرة القدم و بلغ عددها ١٤ قضية.

و يعلن المجلس أنه قد انتهى تماما من تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخرى، و في انتظار وصول خطاب رفع القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الساعات القليلة المقبلة .

و يتوجه المجلس بكل الشكر والتقدير للجماهير العظيمة التي دعمته طوال الفترة الماضية و يعدهم بمواصلة العمل على وإنهاء باقي الملفات بما يتناسب مع طموحاتهم و بما يستحقه نادينا العريق لكي يعود مرة أخرى إلى منصات التتويج كواحد من أعرق و أقوى أندية الشرق الأوسط و افريقيا.