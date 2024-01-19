عبدالناصر زيدان مهاجما فيتوريا : " ضيعت مصر"

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم الإعلامي عبدالناصر زيدان، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، البرتغالي روي فيتوريا، بعد التعادل المثير أمام نظيره غانا 2/2، المباراة التي أقيمت أمس الخميس، في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات أمم إفريقيا 2023.

إقرأ أيضًا..

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" والمذاع عبر "قناة الشمس"، إن فيتوريا أضاع المنتخب باستراتيجيته الغير واضحة،بعد التعادل أمام غانا، وقبله موزمبيق بنفس النتيجة.

وأضاف، المدرب البرتغالي جعل كل المصريين في حالة كرب كرويا وحزن شديد في الشوارع، والجميع متفاجئ بهذا المستوى المتواضع من الفراعنة.

وأكمل، في حالة عدم تأهل المنتخب للدور المقبل، يجب على اتحاد الكرة اتخاذ قرار فوري برحيل المدرب، وضد استمراره، لأننا ليس هذا المنتخب الذي نعرفه وكنا ننتظره خلال الفترة الماضية.