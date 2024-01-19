كاساس يعلن تشكيل منتخب العراق لمباراة اليابان في كأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإسباني خيسوس كاساس المدير الفني لمنتخب العراق التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره الياباني والمقرر لها ظهر اليوم الجمعة على ملعب المدينة التعليمي بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم .

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يخوض المنتخب العراقي المباراة بتشكيل مكون من..

في مركز حراسة المرمى : جلال حسن

في خط الدفاع : سعد ناطق ، ريبين سولاقا ، حسين علي ، احمد يحيى ، فرانس ضياء.

في خط الوسط : أمير العماري ، إبراهيم بايش ، علي جاسم ، يوسف امين .

في خط الهجوم: ايمن حسين.

الاحتياط : احمد باسل ، فهد طالب ، علي عدنان ، علي الحمادي ، مهند علي ، زيدان اقبال ، بشار رسن ، اسامة رشيد ، احمد علي ، ميرخاس دوسكي ، زيد تحسين ، منتظر ماجد.

