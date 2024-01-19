انتقادات لـ فيتوريا بعد تعثر المنتخب أمام غانا

ياسر رشاد - القاهرة - أنتقد الإعلامي عبدالناصر زيدان، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، المدرب البرتغالي روي فيتوريا، بعد التعادل المثير أمام نظيره غانا 2/2، المباراة التي أقيمت أمس الخميس، في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات أمم إفريقيا 2023.

أضاف زيدان خلال تصريحاته عبر "قناة الشمس"، إن روي فيتوريا أضاع المنتخب باستراتيجيته الغير واضحة،بعد التعادل أمام غانا، وقبله موزمبيق بنفس النتيجة.

وواصل، في حالة عدم تأهل المنتخب للدور المقبل، يجب على اتحاد الكرة اتخاذ قرار فوري برحيل المدرب، وضد استمراره، لأننا ليس هذا المنتخب الذي نعرفه وكنا ننتظره خلال الفترة الماضية.

وتابع، أن المدرب البرتغالي فيتوريا جعل كل المصريين في حالة كرب كرويا وحزن شديد في الشوارع، والجميع متفاجئ بهذا المستوى المتواضع من الفراعنة.