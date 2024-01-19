كأس آسيا.. ثلاثي ناري يقود هجوم اليابان أمام العراق

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن هاجيمي مورياسو المدير الفني لمنتخب اليابان التشكيل الأساسي الذي يواجه منتخب الراق بعد قليل في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023.

ويدخل المنتخب الياباني بقوته الضاربة بحثاً عن حسم التأهل لثمن نهائي البطولة بعد فوزه في المباراة الأولى على فيتنام برباعية مقابل هدفين.

تشكيل اليابان لمواجهة العراق في كأس آسيا

حارس المرمى: زيون سوزوكي

خط الدفاع: يوكيناري سوجاوارا – كو إيتاكورا – شوجو تانجيوشي – هيروكي إيتو.

خط الوسط: هيديماسا موريتا – واتارو إندو - جونيا إيتو

خط الهجوم: تاكوما أسانو - تاكفوسا كوبو – تاكومي مينامينو.