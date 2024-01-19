رقم جديد لمصطفى محمد في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق مصطفى محمد نجم منتخب مصر ونانت الفرنسي، رقما جديدا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، بإحرازه هدف التعادل مساء أمس، ضد غانا.

وأصبح مصطفى محمد هداف العرب في كأس الأمم الإفريقية 2023، حتى الآن، برصيد هدفين، الأول في موزمبيق والثاني في غانا.

ويتصدر قائمة هدافي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، إميليو نسوي، برصيد 3 أهداف، يليه محمد قدوسي بهدفين، ثم لامين كامارا بهدفين، وفي المركز الرابع مصطفى محمد.

اقرأ أيضاً:

أحمد ياسر ريان يحتفل على طريقة زوجته (صورة)

النسور الخضراء تفوز على ساحل العاجل بهدف نظيف

التعادل الإيجابي يحسم مباراة فلسطين والإمارات بكأس آسيا