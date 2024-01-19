سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

تعادل منتخب مصر مع غانا 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وكان المنتخب تعادل أيضا بنفس النتيجة في الجولة الأولى، ضد موزمبيق، وسجل هدفين اللقاء مصطفى محمد ومحمد صلاح.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، ضمن المجموعة الثانية التي تضم، الرأس الأخضر، موزمبيق، غانا.

وجاء ترتيب المجموعة بعد تعادل منتخب مصر وغانا، كالآتي:

الرأس الأخضر، 3 نقاط

مصر، 2 نقطة

موزمبيق، 1

غانا، 1

ويمكن لمنتخب مصر التأهل إلى دور الـ16 من البطولة، في عدة سيناريوهات، الأول هو فوز الرأس الأخضر على موزمبيق اليوم، وفوز مصر على كاب فيردي.

ويتأهل منتخب مصر في هذه الحالة بـ5 نقاط وصيفا للمجموعة الثانية، والرأس الأخضر كأول المجموعة، بغض النظر عن نتيجة مباراة موزمبيق وغانا.

السيناريو الثاني، تأهل منتخب مصر متصدراً للمجموعة الثانية بـ5 نقاط، في حالة تعادل الرأس الأخضر مع موزمبيق اليوم، وفوز منتخب مصر على الرأس الأخضر، وفوز غانا على موزمبيق.

ويكون ترتيب المجموعة في هذه الحالة كالآتي، مصر متصدر بـ5 نقاط، يليه منتخب الرأس الأخضر بـ4 نقاط، ثم غانا بـ4 نقاط.

كما يمكن لمنتخب مصر التأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية في حالة فوز موزمبيق على الرأس الأخضر اليوم، وفوز منتخب مصر على الرأس الأخضر وغانا تفوز على موزمبيق.

في هذه الحالة، يتأهل منتخب مصر كأول المجموعة بـ5 نقاط، يليه موزمبيق بـ4 نقاط، ثم غانا بـ4 نقاط.

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