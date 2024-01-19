أمم أفريقيا.. ايكامبي يقود تشكيل الكاميرون المتوقع أمام السنغال

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر ريجوبير سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون على التشكيل الأساسي الذي يواجه نظيره السنغالي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويبحث المنتخب الكاميروني عن تحقيق نتيجة إيجابية وتعويض سقوطه في فخ التعادل بالجولة الأولى أمام غينيا.

تاريخ مواجهات الكاميرون والسنغال في الكان

وتعد هذه هي المواجهة الخامسة بين المنتخبين في أمم أفريقيا، حيث بدأت اللقاءات بينهما في نسخة المسابقة عام 1990 بالجزائر، وانتهت بفوز السنغال 2 / 0، قبل أن يرد المنتخب الكاميروني الدين سريعا ويفوز على منافسه 1 / 0 بدور الثمانية في النسخة التالية التي استضافتها الملاعب السنغالية عام 1992.

وكانت المواجهة الثالثة بينهما في أمم أفريقيا هي الأشهر بين المنتخبين، عندما التقيا في المباراة النهائية لنسخة المسابقة عام 2002 بمالي، وشهدت فوز الكاميرون 3 / 2 بركلات الترجيح، لتظفر باللقب للمرة الرابعة في تاريخها آنذاك.

وشهدت المباراة مشاركة سونج وسيسيه في المباراة، حيث أهدر المدافع الكاميروني ركلة ترجيح لبلاده، لكن لحسن حظه أضاع سيسيه ركلة الترجيح التالية للسنغال ليهدي الكاميرونيين اللقب القاري الرابع في تاريخهم.

أما المباراة الأخيرة بينهما في البطولة، فكانت بدور الثمانية في نسخة 2017 بالجابون، حينما فازت الكاميرون 5 / 4 بركلات الترجيح أيضا عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، لتواصل حملتها الناجحة في البطولة آنذاك وتتوج باللقب للمرة الخامسة.

وفي اللقاء الآخر بالمجموعة، يخوض منتخبا غينيا وجامبيا المواجهة تحت شعار "لا بديل عن الفوز" من أجل إنعاش حظوظهما في الصعود للدور المقبل، خصوصا بعدما عجزا عن الانتصار في الجولة الافتتاحية.



التشكيل المتوقع للكاميرون في مواجهة السنغال



ومن المنتظر أن يدخل المنتخب الكاميروني اللقاء بتشكيل يضم كلا من:

فابريس أوندوا في حراسة المرمى، واللاعبين: جيان-شارليس كاستيليتو – كريستوفر ووه – هارولد موكودي – دارلين يونجوا. أوليفيه نتشام – أوليفيه كيمين – فرانك أنجويسا- فرانك ماجري – كارل إيكامبي – جورجيس- كيفين نكودو.

موعد مباراة السنغال والكاميرون في أمم أفريقيا

تنطلق مباراة السنغال والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السنغال والكاميرون

تنقل مباراة السنغال والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية بشكل حصري عبر شبكة قنوات بين سبورتس.